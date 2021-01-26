Харьковский вокзал готовят к передаче в концессию

В Украине шесть вокзалов готовят к передаче в концессию, что поможет развивать объекты и иметь прозрачные поступления от них. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как отмечается, передача вокзалов, среди которых будет и вокзал в Харькове, в концессию может сделать объекты неубыточными.

"Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один меньший вокзал. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький ему будет в донагрузку", - сказал Владислав Криклий.

Уже в этом году планируют начать концессионные конкурсы.

Как сообщается, передать в концессию планируют вокзалы в Киеве и Виннице, а потом в Николаеве, Днепре, Харькове и Чопе.

"Относительно этих объектов еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это более логично, учитывая локацию", - сказал Владислав Криклий.

Министр также отметил, что пока украинские аэропорты не планируют передавать в концессию, так как украинская авиация еще не восстановилась.

Стоит отметить, что концессия - это вид договора, согласно которому создание или реконструкция объектов происходит за счет средств инвестора. В результате этого инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Агентство Телевидения Новости