Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:30
Просмотров: 206

Харьковский вокзал готовят к передаче в концессию

Харьковский вокзал готовят к передаче в концессию

В Украине шесть вокзалов готовят к передаче в концессию, что поможет развивать объекты и иметь прозрачные поступления от них. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как отмечается, передача вокзалов, среди которых будет и вокзал в Харькове, в концессию может сделать объекты неубыточными. 

"Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один меньший вокзал. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький ему будет в донагрузку", - сказал Владислав Криклий. 

Уже в этом году планируют начать концессионные конкурсы.

Как сообщается, передать в концессию планируют вокзалы в Киеве и Виннице, а потом в Николаеве, Днепре, Харькове и Чопе. 

"Относительно этих объектов еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это более логично, учитывая локацию", - сказал Владислав Криклий.

Министр также отметил, что пока украинские аэропорты не планируют передавать в концессию, так как украинская авиация еще не восстановилась. 

Стоит отметить, что концессия - это вид договора, согласно которому создание или реконструкция объектов происходит за счет средств инвестора. В результате этого инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 