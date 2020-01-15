Харьковский вуз внедряет дистанционное образование

Учебно-научный институт качества образования Харьковского национального медуниверситета откроет Центр дистанционного образования. Об этом сообщили в вузе.

В работе над созданием центра примут участие преподаватели кафедр. Предстоит разработка дистанционных курсов обучения по направлениям деятельности кафедр и структурных подразделений.

Планируется повысить качество обрузования как отечественных, так и иностранных студентов. Будет введен новый формат обучения - смешаная форма: объединение традиционного аудиторного и нового - дистанционного обучения. Такая форма широко распространена в мире, - рассказали организаторы.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»