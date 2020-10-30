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Харьковский вуз вошел в ТОП самых влиятельных в Украине

Харьковский вуз вошел в ТОП самых влиятельных в Украине

Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого попал в ТОП-10 самых влиятельных университетов Украины. Как сообщает портал Освіта, сайт AcademicInfluence составил рейтинг влиятельности университетов мира Influential schools, частью которого является отдельный рейтинг влиятельности высших учебных заведений Украины.

В 2020 году в мировой рейтинг попали 183 вуза из Украины. Самыми влиятельными университетами Украины по версии AcademicInfluence является Киево-Могилянская академия (886 место в мире), Львовский национальный университет им. Ивана Франко (915 место в мире) и Киевский политехнический институт (1390 место в мире).

Рейтинг составляется группой ученых и специалистов по анализу данных. С точки зрения разработчиков рейтинга, любое высшее учебное заведение влиятельно не само по себе, а благодаря людям, которые в нем учились или работали. Исходя из этого, влияние университета оценивается именно через людей, имеющих к нему отношение и внесших значительный вклад в определенной области.

Вот ТОП-10 украинских вузов по влиятельности согласно рейтингу AcademicInfluence:

● Киево-Могилянская академия

● Львовский национальный университет им. И. Франко

● Киевский политехнический институт

● Одесский национальный университет им. И. Мечникова

● Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича

● Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана

● Национальный медицинский университет им. А. Богомольца

● Львовская политехника

● Таврический национальный университет им. Вернадского

● Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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