Харьковский вуз вошел в ТОП самых влиятельных в Украине
Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого попал в ТОП-10 самых влиятельных университетов Украины. Как сообщает портал Освіта, сайт AcademicInfluence составил рейтинг влиятельности университетов мира Influential schools, частью которого является отдельный рейтинг влиятельности высших учебных заведений Украины.
В 2020 году в мировой рейтинг попали 183 вуза из Украины. Самыми влиятельными университетами Украины по версии AcademicInfluence является Киево-Могилянская академия (886 место в мире), Львовский национальный университет им. Ивана Франко (915 место в мире) и Киевский политехнический институт (1390 место в мире).
Рейтинг составляется группой ученых и специалистов по анализу данных. С точки зрения разработчиков рейтинга, любое высшее учебное заведение влиятельно не само по себе, а благодаря людям, которые в нем учились или работали. Исходя из этого, влияние университета оценивается именно через людей, имеющих к нему отношение и внесших значительный вклад в определенной области.
Вот ТОП-10 украинских вузов по влиятельности согласно рейтингу AcademicInfluence:
● Киево-Могилянская академия
● Львовский национальный университет им. И. Франко
● Киевский политехнический институт
● Одесский национальный университет им. И. Мечникова
● Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича
● Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана
● Национальный медицинский университет им. А. Богомольца
● Львовская политехника
● Таврический национальный университет им. Вернадского
● Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого.
Источник: sq.com.ua