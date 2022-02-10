Харьковский завод испытывает танк с системами, соответствующими стандартам НАТО (фото)

Об испытаниях новейшей модернизации танка Т-64БВ сообщили в госконцерне «Укроборонпром».

Модернизировало танк государственное предприятие «Харьковский бронетанковый завод».

Захисні пластини на танку Т-64БВ. Фото: Мартін Брест

«Специалисты предприятия при проведении капитального ремонта и модернизации по заказу Министерства обороны Украины оснастили танк новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне. Кроме того, усовершенствована топливная система боевой машины и установлена дополнительная бронированная защита топливных баков», — сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

Также в танке заменили старые (еще советские) радиостанции.

«Отныне у этой боевой машины есть, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО», — цитируют в ГК «Укроборонпром» директора Харьковского бронетанкового завода Германа Сметанина.

По информации производителей, танк Т-64БВ – основной для Вооруженных сил Украины. Он усиливает механизированные подразделения во всех видах боя, прорыве укрепленных позиций, уничтожении огневых точек, техники и живой силы противника.

Крім того, модернізований танк Т-64БВ було представлено з великокаліберним кулеметом Snipex Laska K-2 під патрони 12,7х108 мм.

Ствол на новому кулеметі швидкознімний, виготовлений із високоякісної легованої сталі, кількість нарізів – 8 із кроком 381 мм. Його маса – 11 кг, а довжина – 1111 мм.

Ствол довший на 11 мм, ніж у НСВ. У поєднанні з коротким ходом це надає кулі змогу розігнатися до 890–910 м/с, тоді як у старих зразків озброєння цей показник становить 820-840 м/с.

Кулемет Laska K-2

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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