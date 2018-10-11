«Харьковским теплосетям» выделят финансовую поддержку — Богач

На заседании исполнительного комитета 10 октября Богач заявил, что 7862 жилых дома коммунальной собственности, 137 ведомственных дома и больше 700 домов ЖСК и ОСМД «комплексно подготовлены к отопительному сезону 2018-2019».

К системе теплоснабжения уже подключили 5144 жилых дома коммунальной собственности, а также 2000 зданий различных ведомств, учреждений и предприятий.

«На сегодняшний день выполнено 19 км (ремонтов наружных сетей «ХТС» — ред.). Сумма, инвестируемая в данный проект, — 62 млн грн. До конца 2018 года планируется переложить ещё 20 км сетей. Следует отметить, эти 20 км сетей будут разбиты на 16 основных магистралей города Харькова», — заявил Богач.

Он уточнил, что речь идёт о магистралях по ул. Шатиловской, ул. Благодатной, ул. Валентиновской, ул. Военной.

Дитектор департамента также назвал суммы внешних инвестиций. Речь идёт о 4 млрд долларов на перекладку 9 км трубопроводов, также продолжается работа по установке индивидуальных тепловых пунктов, по регулированию узлов учёта — это два контракта в размере 5,7 млн евро и 6,4 млн евро. За счёт внешних инвестиций и кредитных ресурсов также проводятся работы по строительству генерационной станции электромощностью 4 МВт. Сумма проекта — 3,2 млн долларов, монтажного договора — 16 млн грн.

«Всё, что было утверждено в рамках принятия данного решения, всё выполнено. В ходе работы были выявлены дополнительные объёмы, они профинансированы, также выполняются. На сегодняшний день мы говорим о готовности к работе в осенне-зимний период всего коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети», речь идёт о котлах, наружных сетях. Мы имеем на следующую сессию, которая состоится у нас в среду, дополнительную финподдержку для «Тепловых сетей». Соответственно, будем иметь номинацию. Я не вижу опасностей неначала отопительного сезона», — сказал Богач.

По КП «Харьковводоканал» при подготовке к зиме освоили порядка 36 млн грн. По словам Богача, очистные сооружения №1 и №2, станции «Донец» и «Днепр» готовы полностью. Подготовлено технологическое и энергетическое оборудование на 18 насосных станциях и на резервуарах очистных «Лосево» и «Ледное». На сетях водоканала заменили 250 задвижек, отремонтировали больше 2 тысяч водозаборных колонок, 132 пожарных гидранта. Также отремонтировали 738 крышек люков и колодцев. «Мы максимально обезопасили пешеходов и автотранспорт», — отметил Алексей Богач.

На канализационной системе просанировали и заменили 16 км дефектных участков. Также заканчивается ремонт насосных станций №26 и по ул. Лесопарковой.

По данным директора департамента, при подготовке дорожного покрытия к зиме на сегодняшний день израсходовали 276 млн грн. Капитально отремонтировали 170 тысяч кв. м дорог. Текущий ремонт провели на 858 тысячах кв. м дорожного покрытия.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, также к зиме подготовили около 240 единиц техники для уборки снега, заготовили 7,5 тысячи тонн соли и 19 тысяч кубометров песка.

Капитально отремонтированы 12 трамваев. Подготовили к зиме 198 трамвайных вагонов и 127 троллейбусов.

В октябре 2017 года на внеочередной сессии Харьковского горсовета депутаты проголосовали за предоставление 130 миллионов гривен финансовой помощи КП «ХТС». Решение обосновали тем, что из госбюджета «Харьковским теплосетям» не компенсировали полностью льготы и субсидии, а также разницу в тарифах.

В этом году в Харькове отопительный сезон стартует 15 октября. Вначале отопление включат в школах, детсадах и больницах, затем на очереди — жилые дома.

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