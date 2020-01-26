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Харьковским вузам увеличили госфинансирование

Харьковским вузам увеличили госфинансирование

В 2020 году трем харьковским вузам увеличили финансирование из государственного бюджета. Об этом сообщили в Министерстве образования Украины (МОН).

Национальный технический университет "ХПИ" получит больше на 40,3 млн. грн., Харьковский национальный университет им.Каразина - на 38,3 млн. грн., Харьковский национальный университет радиоэлектроники - на 19 млн. грн.

Отметим, что расчет объема финансирования в 2020 году делался МОН по конкретным показателям. Учитывались масштаб университета; количество студентов бюджетной формы обучения; региональный коэффициент; позиции в международных рейтингах; объем средств на исследования, привлечение международных грантов.

Источник: sq.com.ua

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