Харьковского полицейского поощрили отличием МВД за спасение заложницы

Харьковского полицейского, который спас жизнь заложницы, поощрили отличием МВД.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сегодня, 30 января, во время итогового совещания Национальной полиции Украины, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой вручил заместителю начальника отдела криминальной полиции Немышлянского отдела полиции Александру Гицелеву отличие МВД Украины «Огнестрельное оружие».

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что одним из приоритетных направлений работы руководителей подразделений должно быть поощрение подчиненных.

Напомним, 24 декабря 2019 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Александровском неизвестный мужчина затащил женщину к оврагу вблизи остановки общественного транспорта.

Неизвестный требовал от полицейских, чтобы те доставили ему знакомого, который находится в больнице.

На место немедленно выехали руководство и следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции. Вместе с коллегами прибыл 34-летний заместитель начальника отдела криминальной полиции Александр Гицелев.

«Во время общения с мужчиной мы узнали, что он может обменять своего знакомого на захваченную женщину. Злоумышленник держал у ее горла нож, - вспоминает капитан полиции. - Мы доложили об этой ситуации руководству ГУНП, и начальником Главного управления было принято решение о введении специальной полицейской операции «Гром». В это время мы находились на месте происшествия и пытались любым способом спасти женщину».

«Обстановка была крайне напряженная. Потерпевшая очень нервничала и находилась в тяжелом психологическом состоянии. Поэтому я решил не ждать прибытия спецназовцев и предложил обменять себя на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил женщину. Таким образом заложница была освобождена, вреда ее здоровью нанесено не было», - добавил полицейский.

Оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, полицейский стал тянуть время, и чтобы его успокоить, вызвать доверие, предложил мужчине закурить. Злоумышленник все время угрожал полицейскому ножом. Когда мужчина, наконец, отвлекся на зажигание сигареты, Александр Гицелев бросился на него, но не избежал нескольких ударов ножом - в лицо, шею и руку.

«Мы все это время находились неподалеку и с тревогой наблюдали за ситуацией, - рассказывает начальник Немышлянского отдела полиции Харькова Кирилл Щербинский. - Приблизиться к коллеге у нас не было никакой возможности, ведь злоумышленник сразу прижимал к Саше нож и кричал, что расправится с ним. Любое движение с нашей стороны вызывало в нем агрессию. Когда Гицелев набросился на злоумышленника, мы через несколько секунд уже были рядом с ними, задержали мужчину, а Александра немедленно передали медикам».

В тяжелом состоянии полицейского срочно госпитализировали. После операции Александр несколько дней находился в реанимации.

Коллеги Александра сделали все возможное для оказания ему необходимой помощи, полицейский был обеспечен лекарствами и медикаментами.

Сейчас опасность миновала, Александр Гицелев идет на поправку, но отмечает, что реабилитационный период продлится несколько месяцев.

«Было мне страшно? Видимо, в тот момент - нет, - улыбается капитан полиции. - Я думал только об одном - нужно спасать девушку любой ценой. Профессия полицейского очень сложная и опасная. Мы рискуем жизнью каждый день, когда заступаем на службу».

Агентство Телевидения Новости