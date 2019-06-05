«Харьковводоканал» просит горожан сообщать о порывах на сетях

КП «Харьковводоканал» просит харьковчан сообщать о повреждениях на сетях холодного водоснабжения и водоотведения на бесплатный номер 15-33.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, абоненты могут передать заявку на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, оставить заявку на отсутствие воды, уточнить состояние лицевого счета и решить любые вопросы, связанные с работой предприятия. После выполнения заявки абоненту перезванивают и уточняют качество выполнения обращения. Звонки на этот номер - бесплатны со всех мобильных операторов и стационарных телефонов. Единый номер работает круглосуточно и является многоканальным.

В водоканале попросили сообщать обо всех порывах и повреждениях, если увидели открытый люк или течь на проезжей части, зеленой зоне, внутриквартальной дороге, чтобы работники оперативно ликвидировали повреждение. Специалисты проверяют каждый звонок, уточняют адрес того или иного порыва. На место выезжают аварийные бригады, обследуют участок и ликвидируют течь.

Все ремонтные работы планируются и проводятся среди рабочей недели и в максимально сжатые сроки, чтобы не оставлять харьковчан в выходные дни без воды.

Агентство Телевидения Новости