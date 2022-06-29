Оборону Харкова продовжують зміцнювати, щоб місто було недоступне для російського агресора. Про це сьогодні, 29 червня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, Харків укріплюють кількома кільцями оборони. Терехов зазначив, що разом із військовими працюють представники комунальних служб та будівельних компаній.

«Ми продовжуємо готувати місто до опалювального сезону, проте виділяємо кошти, обладнання, механізми, наші комунальники працюють разом із військовими. Ми зміцнюємо оборону міста. Насамперед це потрібно для того, щоб люди відчували себе захищеними», – зазначив міський голова.

Агентство Телевидения Новости