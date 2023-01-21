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Харків’ян просять викидати ялинки у спеціально призначених для цього місцях

Харків’ян просять викидати ялинки у спеціально призначених для цього місцях

Комунальні підприємства у кожному районі відвели для цього окремі майданчики. Звідти дерева забиратимуться самоскидами та доставлятимуться до місця подрібнення.

Жителі Індустріального, Салтівського та Слобідського районів можуть зносити ялинки у спеціально відведені місця за наступними адресами (https://www.city.kharkov.ua/assets/files/news/info/adresi-yalinki.pdf). Жителям інших районів адреси повідомлять трохи згодом.

Джерело: https://t.me/h_saltovka/69879

Новости портала «Весь Харьков»

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