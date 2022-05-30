Харків’яни можуть укриватися в метро у будь-який час

У мерії розповіли павила перебування у підземці під час повітряної тревоги та артобстрілів.

Харківський метрополітен служить укриттям від обстрілів і у нічний час.Про це сьогодні, 29 травня, в ефірі Національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Ми запустили громадський транспорт, проте метро служитиме укриттям у нічний час, і вдень люди можуть ховатися у метро», – зазначив міський голова.

Він наголосив, що зараз всі входи на станції метрополітену відкриті.

Ігор Терехов повідомив, що ситуація у місті напружена. Сьогодні російська армія вкотре обстріляла одну з частин міста, тож городяни мають бути обережними.

«Незважаючи на те, що відкривається багато виробництв, кафе, ресторани, небезпека обстрілів, ракетних ударів залишається. Люди, які повертаються до Харкова після евакуації, приїжджають до іншого міста, яке нещадно обстрілювалося російським агресором з початку війни. Так, відкриті магазини, аптеки, інфраструктура працює завдяки комунальним службам, але триває жорстока війна», – наголосив мер Харкова.

Агентство Телевидения Новости