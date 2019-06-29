Харків’яни відзначили День Конституції (ВІДЕО)

У день 23-ої річниці прийняття головного закона України харків’яни прийшли на покладання квітів до пам’ятника Незалежності.

Кілька сотень людей зібралися на майдані Конституції. За словами містян, свято прийняття головного закону – не лише державний вихідний, а й день, коли народ здобув владу. Адже за документом, права та цінності людей мають бути на першому місці для керівників країни.

Андрій Панов, харків’янин

Харків – не ватне місто. Харків – місто українських патріотів. Тому це обов’язково ходити у вишиванці і ходити великою кількістю на наші національні свята. Цього дня ми здобули свою Конституцію – основний закон і це фундамент, на якому будується наша країна, тому це дуже важливий для нас день. Як я кажу: це святий день для кожного українця.

У цей день більшість харків’ян прийшли на майдан Конституції у вишиванках. Серед них і родина Підопригора. Вікторія привела на свято своїх дітей. Жінка впевнена: вже змалечку потрібно виховувати патріотизм у підростаючого покоління.

Вікторія Підопригора, харків’янка

Мы рассказываем детям, что такое Конституция, приобщаем, воспитываем в детях любовь к Украине, к государству, в котором мы живем. Это тот день, когда можно патриотично надеть вышиванку и привести ребенка приобщать к нашим традициям.

Ксенія Підопригора, харків’янка

День Конституції – це свято, на якому збираються українці і харків’яни, вони святкують День Конституції.

Головний закон України прийняли 28 червня 1996 року. Депутати майже добу не виходили з сесІйної зали – обговорювали якою буде символіка, гімн, статус української та російської мови. Саме в цей день вперше пролунав гімн України.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Бондаренко

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