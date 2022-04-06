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«Харківміськгаз» поновив послугу понад 30 тисячам споживачів
Близько 31 тис. споживачів природного газу повернули послугу газопостачання завдяки роботі фахівців АТ «Харківміськгаз».
Як повідомили у компанії, ворог вже більше місяця наносить удари по критичній інфраструктурі міста, але, незважаючи на складну ситуацію та постійні обстріли, робітникам вдається проводити ремонтно-відновлювальні роботи на газових мережах.
«Харківськи газовики докладають максимум зусиль, щоб у харків’ян було безаварійне газопостачання. Разом – до перемоги!» – підкреслили в АТ «Харківміськгаз».