«Харківобленерго» оприлюднило графік відключення світла з 02 по 08 січня 2023 року
Оновлено графік планових відключень електроенергії на Харківщині, повідомила ХОВА.
Фахівці «Харківобленерго» надали новий погодинний графік відключення електроенергії у населених пунктах Харівщини, який буде діяти з 02 по 08 січня 2023 року.
Згідно з графіком, передбачено 12 черг відключення світла:
1 черга 07:00 — 10:00;
2 черга 08:00 — 11:00;
3 черга 09:00 — 12:00;
4 черга 10:00 — 13:00;
5 черга 11:00 — 14:00;
6 черга 12:00 — 15:00;
7 черга 13:00 — 16:00;
8 черга 14:00 — 17:00;
9 черга 15:00 — 18:00;
10 черга 17:00 — 20:00;
11 черга 18:00 — 21:00;
12 черга 19:00 — 22:00.
Перелік адрес, де вимикатимуть світло, можна переглянути за посиланням (https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1191/119011/files/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_02_01_08_01.pdf)
Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/50402