Харківобленерго опублікувало новий упорядкованний графік погодинних відключень

Графік на новий тиждень грудня, з 12 до 18 грудня оприлюднили на сайті “Харківобленерго”.

У новому графіку розширено список адрес за чергами таким чином, щоб відключення відбувалися більш рівномірно. Ми переглянули список адрес за кожною чергою і продовжуємо над цим працювати, зазначили на підприємстві. Переглянути графік на наступний тиждень можна тут >>

А також ще раз пояснили застосування графіків погодинних та аварійних відключень Які взагалі графіки існують і діють на території Харкова та Харківської області? Графік погодинних відключень (ГПВ) Він діє кожного дня з 7.00 до 23.00. Тривалість вимкнення світла – 3 години. Графік складається з 12 черг і змінюється щотижня. З ним можна ознайомитися на сайті АТ “Харківобленерго”.

Щоб дізнатися, коли не буде світла, потрібно:

1. Відкрити форму на сайті “Харківобленерго”.

2. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку.

3. Натиснути “Перевірити”.

Результат перевірки з’явиться знизу. Ця форма дійсна тільки для планових відключень. Графік аварійних відключень (ГАВ) Застосовується у разі порушення балансу між виробленням електроенергії і її споживанням. Кожного дня Національна енергетична компанія “Укренерго” доводить до операторів розподілу так звані ліміти, тобто вказує, який об’єм електроенергії область може споживати на даний час, щоб зберегти баланс в Об’єднаній енергетичній системі. Якщо планових відключень для цього недостатньо, обленерго вимушені застосовувати додаткові вимкнення, і черги погодинних відключень розширюються чи доповнюються. Зробити це диспетчер зобов’язаний терміново – протягом 15 хвилин, тому обленерго позбавлене можливості попередити споживачів заздалегідь. ГАВ також потрібні, щоб енергетики мали змогу провести ремонтні роботи на енергетичних об’єктах, які постраждали внаслідок ракетних ударів. Спеціальний графік аварійних відключень (спецГАВ) В екстренних випадках НЕК “Укренерго” вимагає застосовувати спецГАВ. Тоді світло може зникнути більше, ніж на 3-4 години. Така ситуація була у Харкові та Харківській області після останнього масованого ракетного обстрілу України.

Наголошуємо: аварійні відключення застосовуються не обов’язково тільки у тій області, де нещодавно були ракетні удари. Після восьмої атаки на енергетичну систему аварійні відключення були і продовжуються в усіх областях України.

Чому мого будинку у графіку немає, а світло вимкнули?

Може бути декілька причин: чергу довелося розширити через те, що область не вкладається у доведені ліміти НЕК “Укренерго”;застосовано графіки аварійних відключень;застосовано спецГАВ. У цьому випадку також може збільшуватися тривалість відключення, хоча обленерго намагаються вимикати електрику не більше, ніж на 4 години.

Чому обленерго не знають, коли з’явиться світло у разі аварійних відключень? Тому що обленерго має отримати команду від НЕК “Укренерго”, що аварійні відключення більше не потрібні. Заздалегідь оператор розподілу цією інформацією не володіє. Чому в мене немає світла, а в сусіда є? Усі графіки відключень складаються таким чином, щоб працювала критична інфраструктура: теплові мережі, насосні станції, лікарні, військові об’єкти, метро, наземний електротранспорт та інші об’єкти. Частіше за все вони заживлені не окремо, а на одній лінії з житловими будинками. У такому разі ці будинки також не відключаються. Енергетика – це складний організм. І якщо ваш будинок вимкнули, а сусідній ні, це також може означати, що технічні характеристики енергетичного обладнання дозволяють обмежувати електропостачання саме у такій послідовності. Жоден з енергетиків не зацікавлений у тому, щоб хтось перебував без світла довше, ніж інші. Наша мета – не обмежувати, наша мета – відновити мережу якомога швидше. Так, це може здаватися несправедливим, але тільки так ми зможемо відновити пошкоджену та зберегти існуючу інфраструктуру на майбутнє. Наразі фахівці АТ “Харківобленерго” наполегливо працюють над тим, щоб відключення відбувалися більш рівномірно. Але це, на жаль, не завжди можливо. Які ще можуть бути причини відключення світла? Ті ж самі, що і у довоєнні часи. Наприклад, внаслідок погіршення погодних умов.

З цієї та інших причин можуть відбуватися технологічні порушення в роботі електромережі. У такому разі інформація про відключення буде відображатися на сайті або ж у повідомленнях чат-ботів після з’ясування причини відключення та визначення оперативним персоналом очікуваного часу відновлення розподілу електричної енергії.

Агентство Телевидения Новости