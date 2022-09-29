Харківщина. 29 вересня
Протягом минулої добив російські окупанти продовжили обстріли мирного населення територій прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф.
Так, в Куп'янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. В Харківському – Стрілеча та Красне. В Богодухівському – Соснівка. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.
▪️За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями були госпіталізовані 7 людей в Куп'янському районі. В Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік.
На деокупованих територіях продовжується розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів.
▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники завдають ворогу вогневого ураження, знищуючи живу силу і техніку.
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