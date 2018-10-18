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Харківщина хоче запропонувати свою зміну меж районів області

Харківщина хоче запропонувати свою зміну меж районів області

Представники місцевого самоврядування області звернулися до Харківської обласної ради та обласної державної адміністрації з тим, щоб створити спільну робочу групу з підготовки проекту змін адміністративно-територіального устрою з урахуванням укрупнення районів.

Таке рішення прийняла 17 жовтня Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області під час Загальних зборів у Пісочині.

Зокрема, самоврядовці просять голову обласної ради та голову ХОДА ще раз повернутися до законопроектів «Про засади адміністративно-територіального устрою України» та «Про порядок утворення, ліквідації районів, встановлення і зміни їх меж». Члени зібрання зазначають, що підтримують ініціативи Президента України та Кабміну щодо децентралізації влади, утворення потужних громад і усвідомлюють необхідність об'єднання (укрупнення) існуючих районів області.

«Ураховуючи, що на території нашої області мешкає майже 3 мільйони осіб на площі більше 30 тисяч квадратних кілометрів (що відповідає площі території таких країн, як Бельгія або Ізраїль), вважаємо неприйнятним деякі пропозиції щодо утворення на Харківщині 3-4 районів», — йдеться у зверненні.

І, як розповів президент Асоціації, голова Харківської облради Сергій Чернов, уже з'являються подібні пропозиції від деяких експертів і науковців.

— Однак, це зовсім не означає, що такою є позиція держави. Тому саме ми, органи самоврядування, маємо ініціювати діалог разом з науковцями, практиками самоврядування. Ми маємо обговорити майбутній адміністративно-територіальний устрій області, як ми це робили з медичними округами, запропонувати свою. — прокоментував Сергій Чернов.

Він зауважив, що поки ніякий район не ліквідується, але цього не уникнути.

— Після сформування базового рівня, назріє зміна меж районів, — сказав про укрупнення районів голова облради.

Сергій Чернов розповів, що у вересні до порядку денного Верховної Ради України було внесено відповідні зміни до Конституції України, якими передбачені повноваження виконавчих комітетів на рівні районів і області, інститут префектури. Однак невідомо, коли знайдуться голоси нардепів для затвердження цих змін.

Источник: slk.kh.ua

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Темы: харьков

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