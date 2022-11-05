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Харківщину перевели на аварійні віключення: забагато споживає енергії

Сьогодні українці споживають електроенергії більше, ніж у робочі дні, тому “Укренерго” скасовує погодинні та вводить екстрені відключення електроенергії, повідомили

Насамперед це стосується всіх категорій споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дія графіків погодинних відключень у цих областях тимчасово припинено.

Радимо всім українцям у не піковий годинник зарядити свої гаджети, а в пікові економити електроенергію.

Агентство Телевидения Новости

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