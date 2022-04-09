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Харківські рятувальники витягли зі зруйнованої квартири кота

Харківські рятувальники витягли зі зруйнованої квартири кота

Ось цього красеня Харківські рятувальники знайшли в напівзруйнованій оселі: кіт провів під завалами близько двох тижнів.

Сьогодні, 9 квітня, рятувальники виїздили на розбирання завалів у житлову 5-поверхівку, що у Індустріальному районі міста Харкова. Два тижні тому ворог завдав ракетного обстрілу по житловим будівлям. Зруйновані були сходові клітини, дах та квартири на 4 та 5 поверхах будинку.

Рятувальники, розбираючи завали, помітили за диваном у квартирі на 4 поверсі кота: брудного та переляканого. Рятувальники дістали перелякану тваринку з-під завалу та передали жінці, яка проживає у квартирі на 2 поверсі. Наразі кіт у безпеці, нагодований та чекає на своїх господарів.

Агентство Телевидения Новости

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