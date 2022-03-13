Харківські волонтери допомагають евакуювати вихованців дитячих будинків
Одне з найголовніших завдань під час війни – забезпечення безпеки дітей, особливо тих, хто залишився без батьківської опіки або з багатодітних родин.
Справою переміщення сиріт та багатодітних родин з «гарячих точок» у безпечні міста займається команда волонтерів на чолі з Юрієм Гордієнко, президентом міжнародної академії захисту прав людини.
Керівництво багатьох дитячих будинків у зв’язку з воєнними діями звертаються зараз з проханням дати прихисток вихованцям та своєчасно і невідкладно отримують необхідну допомогу.
Останніми днями волонтери надали допомогу більш них 120 дітям. Вихованців двох дитячих будинків та кількох багатодітних родин вдалося евакуювати у Чернівецьку область.
Зворотнім рейсом з Чернівців у Харків волонтери везуть дефіцитні медикаменти – для пенсіонерів та лікарень.
Телефон для зв’язку із волонтерською групою +380976160000
На фото: багатодітна родина Терновських-Астахових з Богодухова, до та після переселення.