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Харківська обласна прокуратура постійно приділяє увагу стану законності в регіоні у сфері державних закупівель

Харківська обласна прокуратура постійно приділяє увагу стану законності в регіоні у сфері державних закупівель

Державний бюджет є однією з головних ланок фінансової системи нашої країни, за рахунок якої забезпечується виконання покладених на неї функцій. Нераціональне використання таких коштів завдає шкоди бюджету та суспільству загалом.

Органи обласної прокуратури, здійснюючи функцію представництва, приділяють значну увагу захисту інтересів держави у бюджетній сфері з питань, що стосуються державних закупівель.

Реалізуючи конституційну функцію представництва інтересів держави в суді, органами обласної прокуратури у 2020 році пред’явлено позовів про скасування рішень тендерних комітетів про закупівлі робіт та послуг за державні кошти та відміну договорів, які укладені на їх підставах на суму понад 500 млн грн.

Судами розглянуто та задоволено позовні заяви на загальну суму понад 150 млн. грн., а також попереджено вибуття державних коштів на суму 58 млн грн.

Продовжуючи активну та послідовну роботу на вказаному напрямку органами обласної прокуратури у поточному році вже пред’явлено позовів на суму понад 60 млн грн.

Захист порушених інтересів держави у сфері використання бюджетних коштів і надалі буде незмінним пріоритетом представницької діяльності органів прокуратури.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Источник: khar.gp.gov.ua

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