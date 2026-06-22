Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 червня 2026 року від ДСНС

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 61 оперативний виїзд:

✅35 – на ліквідацію пожеж, з них 10 — пов’язані з ворожими обстрілами;

✅2 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅13 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅1 – на ідентифікацію ВНП;

✅3 – на допомогу населенню;

✅7 -інші виїзди.

На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 10 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області, а також Холодногірському районі Харкова.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 4 вибухонебезпечні предмети.

Поблизу села Клинова-Новоселівка Богодухівського району чоловік, рухаючись велосипедом, підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі та був госпіталізований. Того ж дня, у цьому селі ще троє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі біля автобусної зупинки. На жаль, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали «Повітряної тривоги». У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття.

Джерело: facebook.com/DSNSKHARKIV

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