Харківська область отримала гуманітарну допомогу від Уряду Польщі: 35 контейнерів - це понад 600 тонн продуктів харчування.

Дякуємо Офісу Президента, Віце-прем'єр-міністру Ірині Верещук, народним депутатам за сприяння.

Днями Харківщину особисто відвідував голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик. Дякуємо за таку потужну підтримку нашої області, для нас це дуже важливо. Такі поставки будуть регулярними.

Зараз ми формуємо потребу і будемо направляти допомогу до територіальних громад і тих районів Харкова, де це зараз вкрай необхідно.

Источник: t.me/synegubov

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