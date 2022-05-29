Харківська область виявилася «найтривожнішою» в Україні

У Харківській області за час вторгнення росії сигнали повітряної тривоги лунали найчастіше. А у Луганській області «тривога» фактично не припиняється. Скільки часу у кожному регіоні слухали повітряну тривогу протягом трьох місяців – показала компанія Top Lead у своєму Telegram-каналі UA War Infographics.

«Не дивлячись на те, що 35% ракет Україна збиває, не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу!», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости