Харківська ОВА отримала 2 мобільні електросирени “Pavian”

Електронні сирени області передала словацька компанія “Telegrafia”, що є провідним виробником передових продуктів у галузі оповіщення.

Через ДСНС України та свого партнера в Україні ТОВ “АСТЕЛ-ПРОЕКТ” компанія безкоштовно передала Харківській обласній військовій адміністрації 2 мобільні електронні сирени власного виробництва “Pavian”.

“Це нове покоління електронної сирени, воно є топовою лінійкою передових електронних пристроїв оповіщення та повідомлення “Telegrafia”. Дана розумна модульна електронна сирена 4-го покоління призначена головним чином для великих складних систем оповіщення та повідомлення, які вимагають витончених методів управління та ефективного контролю стану сирени”, - повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники зазначають, що така підтримка від словацьких партнерів реально стане в нагоді і допоможе ефективніше протистояти російській агресії та зберегти тисячі людських життів.

Источник: https://t.me/kharkivoda/5151

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