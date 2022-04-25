Харківська поліція протягом минулої доби відреагувала на більш ніж тисячу звернень громадян

Ключовими завданнями в умовах воєнного часу для поліцейських залишаються підтримання належного правопорядку, фіксація наслідків обстрілів російських окупантів, оперативне опрацювання повідомлень про злочини і події та ефективна протидія злочинності.

Загалом минулої доби до органів поліції надійшло 1154 повідомлення про правопорушення та інші події. Завдяки інформації від населення до територіальних підрозділів доставлені 27 осіб для перевірки їх можливої причетності до диверсійної діяльності.

Поліцейські систематично під час несення служби виявляють факти протиправної діяльності громадян. На блок постах за добу правоохоронці перевірили майже 1500 транспортних засобів для вилучення заборонених предметів.

Слідчі повідомили про підозру 36-річному чоловіку, який у Харкові по вулиці Гвардійців Широнінців проник до кіоску та викрав лікарські засоби.

Поліцейський патруль затримав 46-річного громадянина за незаконне зберігання наркотиків.

Щоденно триває робота щодо недопущення незаконних дій проти суспільства.

Забезпечено публічну безпеку під час відправлення евакуаційних потягів з залізничного вокзалу, до безпечних регіонів вирушили 900 громадян.

Правоохоронці цілодобово підтримують правопорядок на станціях харківського метрополітену, допомагають громадянам у вирішенні нагальних питань. Здійснюється постійна робота з надання населенню щоденної адресної гуманітарної допомоги.

Поліція контролює безпекову ситуацію поблизу банківських установ, автовокзалів, пунктів видачі соціальної допомоги, у місцях масового перебування громадян.

Особовий склад харківської поліції було задіяно для охорони громадського порядку під час відзначення релігійного свята.

Бійці полку поліції особливого призначення під час патрулювання проспекта Московського викрили 44-річного водія автомобіля ВАЗ 21011 у керуванні автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

По вулиці Героїв Праці працівники підрозділу припинили протиправну діяльність трьох мародерів, які намагалися скоїти крадіжку алкогольних напоїв з торговельного кіоску.

Завдяки чіткій та злагодженій взаємодії служб та підрозділів харківська поліція тримає криміногенну ситуацію під контролем та надає всебічну допомогу населенню у вирішенні безпекових питань.

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Источник: https://t.me/vekha/36989

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