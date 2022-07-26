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Харківська ТЕЦ-5 не припиняла працювати і подавати місту гарячу воду

Харківська ТЕЦ-5 не припиняла працювати і подавати місту гарячу воду

Про це повідомив заступник голови правління підприємства Ігор Орловський.

За його словами, у липні Харківська ТЕЦ-5 працювала, використовуючи резервне паливо - мазут. Він закінчився, а від Харківміськгазу надійшла відмова у відпуску теплоцентралі палива.

У зв'язку з цією ситуацією, яка для станції є аварійною, мало настати відімкнення ТЕЦ. І теплоцентраль своєю чергою зробила необхідний і єдиний можливий крок - повідомила Харківські теплові мережі про припинення постачання місту гарячої води.

"Ми заборгували міськгазу 75 млн грн. Намагаємося платити контрагентам в міру своїх можливостей. Але вони не такі вже й великі, ці можливості, зважаючи на те, що Харківські теплові мережі заборгували ТЕЦ-5 з кінця минулого року 1,7 млрд грн. При цьому теплоцентраль свої зобов'язання виконувала, забезпечуючи Харків теплом, гарячою водою, електроенергію", - зазначив Ігор Орловський.

Він також наголосив, що що шляхом тривалих переговорів вдалося досягнути домовленості з Харківміськгазом і теплоцентраль отримуватиме для подальшої діяльності паливо.

"Відразу хочу заспокоїти містян: ТЕЦ-5 не припиняла працювати і має твердий намір робити це й надалі.

Продовжуємо сумлінно виконувати команди диспетчерської служби Харківських теплових мереж. Харків'яни і в подальшому будуть з гарячою водою, а з настанням холодів – із теплом в оселях. Нехважаючи на надскладні зовнішні обставини і фінансові труднощі, ми підготували обладнання до опалювального сезону. В умовах військової агресії робимо усе можливе для добробуту громади Харківщини", - сказав заступник голови правління Харківської ТЕЦ-5 Ігор Орловський.

Джерело: https://t.me/vekha/44773

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