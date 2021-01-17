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Харківське державне авіаційне виробниче підприємство чекає фінансове оздоровлення

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство чекає фінансове оздоровлення

Вирішенню низки проблемних питань Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (Харківського авіаційного заводу), а також шляхам розвитку Концерну була присвячена нарада, яка відбулась 15 січня за ініціативи генерального директора Укроборонпрому Юрія Гусєва та під головуванням Віце-прем‘єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

"Нашою командою за результатами наради під головуванням Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля, яка відбулась у грудні минулого року, розроблено законопроєкт щодо фінансового оздоровлення підприємства. Учора ми розглянули питання погашення заборгованості перед працівниками заводу, а також завантаження підприємства в рамках формування державного оборонного замовлення на 2021 рік", – розповів Юрій Гусєв.

Крім того, очільник Укроборонпрому наголосив, що вирішення проблем державних оборонних підприємств є спільним завданням команд Уряду та Концерну. Юрій Гусєв подякував Олегу Уруському за підтримку пропозицій Укроборонпрому, проведення наради та прийняті рішення, які сприятимуть розвитку усього ОПК.

Як відомо, борги по зарплатні на деяких підприємствах Укроборонпрому накопичувались з 2012 року. Переважну частку займає борг перед співробітниками ХДАВП (ХАЗ), яке було загнане в скрутний стан ще у 2000-х роках. Загальна сума боргу по зарплаті на ХДАВП (ХАЗ) складає 239 млн грн.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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