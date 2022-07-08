Харківське коцарство та сахновщинський коровай стали частниною нематеріальної культурної спадщини України.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України збагатився на 21 новий елемент.

Відповідний наказ підписав Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, 6 липня 2022 року, йдеться на сайті відомства.

акі елементи:

Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села МацьковичіТрадиційне харківське коцарство; Новорічна традиція буковинського маланкування; Різдвяний обряд “Мошу” (обряд чоловічої коляди);Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки;Знання і практики приготування сахновщинського короваю та інші елементи.

Поповнення Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України відбулося завдяки злагодженій та ефективній роботі новоствореної Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Рада розглядала номінаційні досьє всіх елементів нематеріальної спадщини та впродовж 2 тижнів проводила консультації з громадами та ініціативними групами. Консультації надалі тривають. На наступному засіданні Національний перелік може поповнитись ще на десяток елементів.

Нагадаємо, першим рішенням Експертної ради з питань НКС при МКІП було рекомендувати елемент «Культура приготування українського борщу» до включення до Списку ЮНЕСКО за спеціальною процедурою, як елемента, що потребує негайної охорони. Таке включення відбулося 1 липня 2022 року.

Традиційне харківське коцарство – створення своєрідних довго-ворсових вовняних килимів, які мають назву коци. Тому й назва вулиці, де мешкали майстри, Коцарська.

Випікання короваю в селі Огіївка Сахновщинського району Харківської області є давнньої традицією, в якій поєднанні обряди, рецепт та зовнішній вигляд хліба

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