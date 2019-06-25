Харківський агрегатний завод - оновлення та технічне переоснащення

Харківський агрегатний завод, що є філією ДП «Завод імені В.О. Малишева» (ЗіМ) отримав нові токарно-фрезерні верстати. Сучасне обладнання дозволить підвищити якість продукції.

Придбано два токарно-фрезерні верстати, які встановили на агрегатному майданчику. Нове обладнання має ряд переваг і нових функцій. Фахівці матимуть змогу обробляти, свердлити, фрезерувати деталь і на виході отримувати цілком готовий виріб, повідомляє пресслужба ЗіМ.

Нагадаємо, що раніше завод отримав інші високоточні верстати, які задіяні у виробництві деталей для двигунів бойових машин, а також координатно-вимірювальну машину.

Источник: ukrmilitary.com

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