Сегодня 07:15
Просмотров: 56
Харківський агрегатний завод - оновлення та технічне переоснащення
Харківський агрегатний завод, що є філією ДП «Завод імені В.О. Малишева» (ЗіМ) отримав нові токарно-фрезерні верстати. Сучасне обладнання дозволить підвищити якість продукції.
Придбано два токарно-фрезерні верстати, які встановили на агрегатному майданчику. Нове обладнання має ряд переваг і нових функцій. Фахівці матимуть змогу обробляти, свердлити, фрезерувати деталь і на виході отримувати цілком готовий виріб, повідомляє пресслужба ЗіМ.
Нагадаємо, що раніше завод отримав інші високоточні верстати, які задіяні у виробництві деталей для двигунів бойових машин, а також координатно-вимірювальну машину.
Источник: ukrmilitary.com
Загрузка...