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Харківський антикорупціоний центр проаналізував прийнятий сьогодні бюджет міста на 2023 рік

Харківський антикорупціоний центр проаналізував прийнятий сьогодні бюджет міста на 2023 рік

З цікавого - в наступному році з бюджету Харкова планують витратити 56,4 мільйонів гривень на закупівлю тролейбусів з автономним ходом, ще 46,9 мільйонів – на придбання автобусів, а на закупівлю звичайних тролейбусів піде 53,7 млн. грн.

11,5 мільйонів піде на будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого сповіщення, загальна вартість якої 67,9 млн. грн. і яку планують завершити будувати в 2024 році.

Не обійдуть стороною й газету «Харьковские известия», на фінансування яких виділять майже 20 мільйонів.

Детальний звіт читайте на сайті ХАЦ (https://anticor-kharkiv.org/our-work/biudzhet-kharkova-na-2023-rik-zakupivlia-troleybusiv-ta-avtobusiv-pochatok-stvorennia-mistsevoi-systemy-opovishchennia-ta-prodovzhennia-budivnytstva-oleksiivskoi-linii-metro/?fbclid=IwAR24UhbeUTqXdrLHZ4lcCUsDdNVdTnVyjtNYTu3KRUFcVfm565DLrfwT-qk)

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/88674

Новости портала «Весь Харьков»

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