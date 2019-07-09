Харківський авіазавод виконав замовлення для військово-медичного центру (ФОТО)

На Харківському авіазаводі розробили спеціальний герметичний бокс для військово-медичного клінічного центру.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на видання Харків Times.

Від початку року в хірургічному відділенні Харківського військово-медичного клінічного центру Північного регіону було проведено понад 350 операцій.

Використання сучасних методик та спеціального обладнання дозволяє скоротити час проведення операційного втручання. Так, деякі операції з видалення сторонніх тіл – куль або осколків тривають лише 7-10 хвилин.

Втім, навіть така швидкоплинна хірургічна операція повинна мати високий рівень безпеки лікування, однією зі складових якого є абсолютна стерильність медичних інструментів.

Для забезпечення стерильного зберігання хірургічного інструментарію до моменту його використання харківські військові медики спільно з фахівцями Харківського авіаційного заводу розробили спеціальний герметичний бокс, який дозволяє зберігати одночасно кілька комплектів стерильних медичних інструментів.

«Ці інструменти підтримуються в стерильності весь час. Якщо у нас є поранений, ми можемо взяти з боксу комплект інструментів, використати, при цьому решта інструментів у боксі залишається стерильними і їх можна використовувати для наступної операції», – розповів начальник операційного відділення ВМКЦ ПНР Юрій Бунін.

За словами військового медика, використання даної розробки має інші плюси, наприклад, зменшення кількості циклів стерилізації хірургічних інструментів, що продовжує їх довговічність.

Стінки та внутрішні перегородки боксу для зручності виконані з прозорого скломатеріалу – так можна не відкриваючи зайвий раз дверцята перевірити наявність певних інструментів та, за необхідності, доповнити комплект.

Стерильність у середині самого боксу забезпечується використанням спеціального препарату, хімічні фактори якого вбивають будь-які шкідливі мікроорганізми.

До речі, це не перший досвід співпраці Харківського авіазаводу з медичними установами.

Як розповіла ХарківTimes головний редактор заводської газети Олександра Ляшенко, інженери авіапідприємства спроєктувати та змайстрували апарат «штучне серце», який у 1965 році передали до Харківської лікарні невідкладної допомоги, і завдяки якому було врятовано тисячі людських життів.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Фото: АрміяInform

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