Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення мерії щодо відлову безпритульних котів (ВІДЕО)

Як повідомила юрист Наталія Коваленко, в цьому році КП «Центр поводження з тваринами» мало забрати з вулиць 3 тисячі котів.

Стерилізувати і відпустити планували лише сотню. Інших, яким не знайшли господарів, мали за тиждень гуманно усипити. Зоозахисники наголошують, що такий метод суперечить закону «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Марина Суркова, віце-президент Асоціації зоозахисних організацій України:

За законом котів не можна відловлювати з вулиць. Вони не вважаються безпритульними, якщо знаходяться на вулиці без господаря. Тобто, законодавство дозволяє господарям випускати на вулиці своїх котів, вони не підлягають відлову.

Згідно з рішенням суду, тепер комунальники мають право відловлювати лише котів із зовнішніми ознаками захворювань.

Наталія Коваленко, адвокатеса:

Воно дозволить відбивати усі ці випадки, коли котів просто беруть відловлюють десятками з вулиць і просто їх присипляють. Це дійсно є жорстоким поводженням.

Марина Суркова, віце-президент Асоціації зоозахисних організацій України:

Якщо котам потрібна ветеринарна допомога. І це буде лише відлов для надання їм допомоги, а не для знищення.

Строк на апеляційне оскарження рішення суду триває. В «Центрі поводження з тваринами» коментують: змін в роботі немає, відлов котів за скаргами людей продовжують.

Юлія Шаповалова, директорка КП «Центр поводження з тваринами»:

– Решения суда не вступило в законную силу. Потому что оно ещё, возможно, инстанции другие судебные будут. В апелляции слушаться. Поэтому никаких с нашей стороны, пока нам не дадут вышестоящие инстанции, распоряжений не будет.

– А вышестоящие инстанции – это горсовет?

Я правильно понимаю?

– Да.

Марина Суркова, віце-президент Асоціації зоозахисних організацій України:

Мабуть, представник Харківської міської ради буде оскаржувати в апеляційному порядку це рішення. Але я сподіваюсь, що ми також там виграємо, тому що за нами закон, ми його притримуємось і рішення буде правосудним.

Источник: objectiv.tv

Автор: Юлія Бойко

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