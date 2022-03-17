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«Харківводоканал»: де сьогодні працюють ремонтні бригади

«Харківводоканал»: де сьогодні працюють ремонтні бригади

Сьогодні працівники підприємства приступили до ремонту чотирьох аварійних ділянок водоводів в Новобаварському та Київському районах і двох ділянок трубопроводів у Слобідському та Холодногірському.

Напередодні аварійно-ремонтними бригадами Комплексу «Харківводопостачання» був виконаний великий обсяг робіт, незважаючи на постійні ворожі обстріли міста. У Київському, Холодногірському та Шевченківському районах проведений ремонт пошкоджених ділянок трубопроводів і харків’яни отримали воду в повному обсязі. В Основ’янському та Московському районах відновили оглядові колодязі.

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