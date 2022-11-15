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«Харківводоканал» відновлює водопостачання у всіх районах міста

«Харківводоканал» відновлює водопостачання у всіх районах міста

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» сьогодні, 15 листопада, почали усунення 13 пошкоджень на трубопроводах холодної води.

У роботах задіяна 21 бригада. Найбільший обсяг ремонтних робіт планується виконати у Новобаварському, Київському та Індустріальному районах.

Напередодні бригади ліквідували 8 пошкоджень на ділянках трубопроводів і облаштували 12 оглядових колодязів. Лише у Новобаварському районі ліквідували п’ять позаштатних ситуацій на водоводах і ще три – в Основ’янському.

Як повідомили в службі зовнішніх водопровідних мереж Київського району, зокрема, учора ремонтники усунули аварійну ситуацію на водоводі діаметром 400 мм на вул. Матюшенка.

«Роботи тривали до пізнього вечора, і о 22:00 водопостачання споживачам було повністю відновлене. Сьогодні районні бригади закінчують реконструкцію цієї ділянки трубопроводу з подальшим благоустроєм місця розриття. Також ведуться ремонтні роботи на аварійній ділянці зовнішніх мереж на вул. Валентинівській. Водопровідне господарство житлового масиву Салтівка – на особливому контролі», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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