Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 27

Хочу нагадати, що Орденом Білого Орла Польщі був у 1923 році нагороджений Беніто Мусоліні

Хочу нагадати, що Орденом Білого Орла Польщі був у 1923 році нагороджений Беніто Мусоліні

Дуче ніколи не позбавляли цієї найвищої польської нагороди. Навіть посмертно.

Звичайно, рішення ухвалювати Президенту України. Але на його місці я все ж повернув б Орден Білого Орла до Варшави, мотивуючи це тим, що лідеру демократичної держави Україна, яка бореться проти зовнішньої агресії держави новітнього фашистського штибу (Росії), не личить мати спільну державну нагороду із найвідомішим фашистом в світовій історії (Беніто Мусоліні).

Дякую за текст Магері А.

Джерело: https://www.facebook.com/andrij.mochurad

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Польща на 3 місяці закриє повітряний простір поблизу України та Білорусі
Сегодня 09:26    6
5-10 червня 1917 року в Києві відбувся II Всеукраїнський військовий з'їзд.
Сегодня 08:41    48
ПМЕФ-2026: економічний колапс замість стабільного майбутнього
Сегодня 06:52    88
США офіційно спростували повідомлення російської пропаганди про нібито «повернення» американської делегації на петербурзький міжнародний економічний форум
Сегодня 06:16    120
Пропаганда рф придумала фейк о «наборе школьников на летнюю практику в ТЦК и СП»
04.06.2026 08:52    121
росія намагається створити паралельну інформаційну реальність
04.06.2026 08:26    112
«Не стала пороховою діжкою»: Єленський спростував марення про «майбутню релігійну війну» в Україні
04.06.2026 06:47    118
Сибіга - Польщі: Не можна розкручувати маховик ненависті
04.06.2026 06:17    161
У Сеймі Польщі закликали блокувати вступ України до ЄС
03.06.2026 09:07    152
Байкери путіна розгорнули мережу пропаганди по всій Європі
03.06.2026 08:25    170
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 