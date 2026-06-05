Хочу нагадати, що Орденом Білого Орла Польщі був у 1923 році нагороджений Беніто Мусоліні

Дуче ніколи не позбавляли цієї найвищої польської нагороди. Навіть посмертно.

Звичайно, рішення ухвалювати Президенту України. Але на його місці я все ж повернув б Орден Білого Орла до Варшави, мотивуючи це тим, що лідеру демократичної держави Україна, яка бореться проти зовнішньої агресії держави новітнього фашистського штибу (Росії), не личить мати спільну державну нагороду із найвідомішим фашистом в світовій історії (Беніто Мусоліні).

Дякую за текст Магері А.

Джерело: https://www.facebook.com/andrij.mochurad

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