«Ходять ресторанами і просять знижок»: путін оббрехав українських біженців за кордоном

володимир путін днями вкотре поділив українців на «правильних», які змушені були опинитися на території рф, та лінивих, які виїхали в Європу.

▶️ «Відчуйте різницю між тими людьми, які приїхали з України до нас, і тими, хто знаходяться в Європі. Там ходять ресторанами і вимагають собі знижок, а у нас люди просяться на роботу», – оббріхуючи частину біженців, він, вочевидь, забув, що втікати від війни й «проситися на роботу» в росії вони змушені саме через нього.

Що ж, ходити ресторанами – це особиста справа кожного. А от про який випадок «вимагання знижок» розповідав путін, незрозуміло. Бо про це не пишуть навіть ручні російські «ЗМІ» та пропагандисти. А от як насправді живуть українські біженці у європейський країнах, розказуємо.

✔У Польщі наразі перебуває близько 1,5 млн українських біженців. Відповідно до даних, які наводять аналітики польського «Фінансового оглядача», з них – майже 90% – жінки, з них понад 60% приїхали з дітьми. Лише 24% приїхали самі, переважно мова про старших людей та молодь. «50% біженців мають вищу освіту, у 15% – базова або базова професійна. Майже третина знає англійську чи іншу мову, що значно підвищує їхні шанси на польському ринку праці», – йдеться в аналітиці.

Автори також пишуть, що 30% вже знайшли роботу, 50% активно її шукають, у тому числі часто на неповний робочий день через потребу доглядати за дітьми. Водночас аналітики пояснюють: той факт, що майже половина біженців раніше не були в Польщі та не мають з нею контактів, як і незнання мови ускладнюють процес пошуку роботи.

▶️ «Половина біженців мають вищу освіту і їм, мабуть, важко прийняти роботу, яка явно нижча за їхню кваліфікацію. Але для біженців велике значення має не тільки фінансова незалежність, але й можливість швидко стати незалежними в Польщі, що також розуміється як можливість оренди самостійної квартири. Саме прагнення до незалежності є тим фактором, який значною мірою відображає ставлення біженців з України до несприятливих обставин».

Наголошують автори також на тому, що третина біженців, які взяли участь в опитування Національного банку Польщі, відповіли, що самі платили за оренду житла. Близько половини з них також не вказали на регулярне використання інших форм допомоги. Експерти зазначають, що біженці з України «намагаються утримувати себе самотужки».

✔️У Нідерландах офіційно роботу знайшли 83% біженців з України. В країні проживає близько 55 тисяч українців, віком від 18 до 65 років. Як повідомили в Агенстві зі страхування працівників, до них надійшло 46 тисяч повідомлень від роботодавців, які працевлаштували біженців.

✔️Станом на 6 вересня у Німеччині офіційно було близько 1 млн біженців з України. З них роботу вже знайшли орієнтовно 160 тисяч. Зважаючи на те, що 55% українків, які виїхали до Німеччини через війну, німецької мови не знають або знають її дуже погано, це не найгірший показник.

✔️У Великій Британії станом на серпень знайшли роботу вже 40% українських біженців із близько 100 тис. зареєстрованих.

✔️Міністр фінансів Чехії Збинек Станюра, коментуючи допомогу українським біженцям, пояснив, що видатки на них будуть меншими, ніж планувалося, бо «українські біженці швидко включилися в роботу, вони не так обтяжують систему охорони здоров’я, і багато чехів поселяли їх безкоштовно». У вересні, за даними Бюро праці, у Чехії офіційну роботу знайшли понад 120 тисяч українських біженців – третина з 458 тисяч. У відомстві зазначили, що «завдяки працевлаштуванню українців держава отримує доходи від податків та соціального та медичного страхування».

Джерело: https://www.facebook.com/behindtheukrainenews

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