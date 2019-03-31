ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Фотографии судов, проходящих Босфор, в твиттере опубликовал мониторинговый ресурс Naval News. Турецкие СМИ опубликовали видео.

В акваторию зашли фрегаты Военно-морских сил Испании и Канады, а также голландский эсминец. Их сопровождал турецкий военный корабль. Сообщается, что суда примут участие в учениях «Морской щит» вместе с украинскими и грузинскими партнерами.

Ряд источников сообщили о присутствии в составе группе военных кораблей Британии и Болгарии, а также французского судна снабжения. Последний везет воду, продукты питания, боеприпасы, лекарства и запчасти, а также все виды топлива – дизельное, авиационное и мазутное.

В прошлом месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о намерении наращивать присутствие Альянса в Черном море. Беспокойство Запада усилилось после захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Визит кораблей НАТО в Черное море происходит в кульминационный период президентских выборов в Украине, которые состоятся 31 марта. В 2014 году во время украинских президентских выборов в Черном море находились большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome и ракетный крейсер Шестого флота США Vella Gulf.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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