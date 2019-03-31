Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:27
Просмотров: 157

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Фотографии судов, проходящих Босфор, в твиттере опубликовал мониторинговый ресурс Naval News. Турецкие СМИ опубликовали видео.

В акваторию зашли фрегаты Военно-морских сил Испании и Канады, а также голландский эсминец. Их сопровождал турецкий военный корабль. Сообщается, что суда примут участие в учениях «Морской щит» вместе с украинскими и грузинскими партнерами.

Ряд источников сообщили о присутствии в составе группе военных кораблей Британии и Болгарии, а также французского судна снабжения. Последний везет воду, продукты питания, боеприпасы, лекарства и запчасти, а также все виды топлива – дизельное, авиационное и мазутное.

В прошлом месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о намерении наращивать присутствие Альянса в Черном море. Беспокойство Запада усилилось после захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Визит кораблей НАТО в Черное море происходит в кульминационный период президентских выборов в Украине, которые состоятся 31 марта. В 2014 году во время украинских президентских выборов в Черном море находились большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome и ракетный крейсер Шестого флота США Vella Gulf.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Правительство Украины намерено предложить льготы производителям электромобилей
Сегодня 09:33    45
У Вінниці побудують енергоефективну багатоповерхівку без рахунків за комуналку
Сегодня 09:05    63
Российские оккупанты сделают все, чтобы помешать выборам, – Полторак
Сегодня 08:53    57
Без виз можно посещать уже 119 стран
Сегодня 08:15    148
Об'єднані сили готові до будь-яких варіантів дій противника
Сегодня 07:03    73
Служба безпеки України перейшла на посилений режим несення служби напередодні та під час проведення виборів Президента України (ВІДЕО)
Сегодня 06:52    66
ВАЖНО! Щодо незаконного використання штампів «Вибув»
Сегодня 06:41    420
Закон повинен бути понад усе
Сегодня 06:33    105
Украина в последнее воскресенье марта переходит на летнее время
Сегодня 06:05    112
1 квітня в Мінкультури відбудеться відзначення лауреата та дипломантів спеціальних відзнак премії імені М.В. Гоголя в 2019 році
30.03.2019 11:30    110
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 