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«Хорошие» русские опять оказались подонками

«Хорошие» русские опять оказались подонками

Вчера разразился скандал с «оппозиционным» телеканалом «Дождь», который сейчас вещает из Латвии. Ведущий призвал скинуться на помощь рашистской армии для улучшения ее бытовых условий. Но Латвия это не россия, поэтому на слова диктора последовала незамедлительная реакция, теперь у канала хотят отозвать лицензию на вещание.

После этого директор канала записал слезливое видео о том, дескать, произошла страшная ошибка и вообще это оговорка, а не то, что все подумали. Но это не первый зелет канала. Ранее телеканал «Дождь» оштрафовали на 10 тысяч евро из-за карты с Крымом в составе России и слов «наша армия» о российских войсках.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что коллектив «Дождя» должен вернуться в Россию, а сотрудников телеканала следует лишить вида на жительство в Латвии.

#Дождь #скандал

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7217

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