Книга M. Домаруса супер.

Хотите про параллели 1939/2022 и СВО? Сравниваете сами:

"В этот день Гитлер также подписал (...) закон явно военного времени, который в первую очередь был призван регулировать содержание семей военнослужащих вермахта, проходящих срочную службу.

Но нельзя было говорить о "войне", чтобы не напугать немецкий народ, и в результате вместо нее было использовано слово "специальная операция", которое продолжало использоваться в течение нескольких месяцев после начала войны.

Намерение состояло в том, чтобы поддерживать перед немецким народом версию, будто речь идет вовсе не о настоящей войне - ужасы которой все еще живо помнят из 1914-1918 годов, - а лишь о "полицейской акции против Польши", "специальной операции"".

Как бы меня не удивить этими сравнениями, я их с марта делаю, но тут даже я прих#ел. А чтобы не говорили, что выдумал, вот оригинал текста.

Помните недоумение политиков, когда Путин им перед войной часами втюхивал исторические лекции?

Ещё один короткий отрывок из книги:

"Не ссылаясь ни на письмо Галифакса, ни на информацию, которую я дал Герингу об отношении Англии, он [Гитлер] начал длинную лекцию о политике Германии и желании Германии прийти к взаимопониманию с Англией. Он пересказал все события, произошедшие с тех пор, как он стал лидером Германии, и вспомнил все трудности, с которыми ему пришлось столкнуться."

✔️ посредник Биргер Далерус о встрече 27.8.1939

"Я решил освободить .. границы от элементов неуверенности, постоянной угрозы гражданской войны. Я добьюсь, чтобы на ... границе воцарился мир... я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели."

А. Гитлер 1.9.1939

Джерело: @A_Ra_Berlin

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