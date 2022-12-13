Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:38
Просмотров: 127

Хотите про параллели 1939/2022 и СВО? Сравниваете сами

Хотите про параллели 1939/2022 и СВО? Сравниваете сами

Книга M. Домаруса супер.

Хотите про параллели 1939/2022 и СВО? Сравниваете сами:

"В этот день Гитлер также подписал (...) закон явно военного времени, который в первую очередь был призван регулировать содержание семей военнослужащих вермахта, проходящих срочную службу.

Но нельзя было говорить о "войне", чтобы не напугать немецкий народ, и в результате вместо нее было использовано слово "специальная операция", которое продолжало использоваться в течение нескольких месяцев после начала войны.

Намерение состояло в том, чтобы поддерживать перед немецким народом версию, будто речь идет вовсе не о настоящей войне - ужасы которой все еще живо помнят из 1914-1918 годов, - а лишь о "полицейской акции против Польши", "специальной операции"".

Как бы меня не удивить этими сравнениями, я их с марта делаю, но тут даже я прих#ел. А чтобы не говорили, что выдумал, вот оригинал текста.

Хотите про параллели 1939/2022 и СВО? Сравниваете сами

Помните недоумение политиков, когда Путин им перед войной часами втюхивал исторические лекции?

Ещё один короткий отрывок из книги:

"Не ссылаясь ни на письмо Галифакса, ни на информацию, которую я дал Герингу об отношении Англии, он [Гитлер] начал длинную лекцию о политике Германии и желании Германии прийти к взаимопониманию с Англией. Он пересказал все события, произошедшие с тех пор, как он стал лидером Германии, и вспомнил все трудности, с которыми ему пришлось столкнуться."

✔️ посредник Биргер Далерус о встрече 27.8.1939

"Я решил освободить .. границы от элементов неуверенности, постоянной угрозы гражданской войны. Я добьюсь, чтобы на ... границе воцарился мир... я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели."

А. Гитлер 1.9.1939

Джерело: @A_Ra_Berlin

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Спільна заява очільників держав G7
Сегодня 09:28    7
Новини цього часу однією строкою
Сегодня 09:27    10
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.12 орієнтовно
Сегодня 09:19    33
На Луганщине оккупанты «режут» шахты на металлолом
Сегодня 09:16    31
Тотальная неопределенность
Сегодня 09:09    44
Міноборони РФ збирає балалайки для «натхнення армії» на війні в Україні
Сегодня 09:04    43
Фільм вбитого рашистами у Маріуполі режисера став найкращою європейською документалістикою року
Сегодня 08:41    67
Шантаж Росії провалився: Європейські сховища газу заповнені на 90%
Сегодня 08:30    86
Харківщина, 13 грудня
Сегодня 08:26    95
ISW, 12 декабря
Сегодня 08:23    95
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 