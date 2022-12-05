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Хотів потрапити до спеціального підрозділу ГУР МО України “Кракен”?

Хотів потрапити до спеціального підрозділу ГУР МО України “Кракен”?

Спеціальний підрозділ ГУР МО України “Кракен” повідомляє про поновлення набору рекрутів для проходження підготовки та подальшої служби у штурмовій роті підрозділу.

Якщо ти цивільна людина, маєш гарну фізичну і психологічну підготовку та мріяв потрапити до підрозділу “Кракен”, заповнюй анкету за посиланням і з тобою зв’яжуться:

Не зволікай!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemPLVpMEBm-s6tvRVH_AJAaoRbmEUFTLlh5HQ1XLcUQurOKg/viewform

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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