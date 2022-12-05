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Хотів потрапити до спеціального підрозділу ГУР МО України “Кракен”?
Спеціальний підрозділ ГУР МО України “Кракен” повідомляє про поновлення набору рекрутів для проходження підготовки та подальшої служби у штурмовій роті підрозділу.
Якщо ти цивільна людина, маєш гарну фізичну і психологічну підготовку та мріяв потрапити до підрозділу “Кракен”, заповнюй анкету за посиланням і з тобою зв’яжуться:
Не зволікай!https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemPLVpMEBm-s6tvRVH_AJAaoRbmEUFTLlh5HQ1XLcUQurOKg/viewform
Джерело: gur.gov.ua