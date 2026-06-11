“Хотів, щоб мене пошвидше “полагодили” — і я зміг продовжити боротьбу”, — історія легенди хокею та воїна ГУР Олександра Матвійчука

П’ятиразовий чемпіон України, один із найбільш іменитих гравців в історії українського хокею, а нині ― воїн ГУР МО України Олександр Матвійчук в ексклюзивному інтерв’ю “Новинарні” розповів про свій шлях від професійного спорту до бойових операцій проти російських окупантів.

Після початку повномасштабного вторгнення Олександр добровольцем став на захист України. У складі підрозділів активних дій воєнної розвідки виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту.

“Коли наші звільнили Київщину і я побачив, якої біди накоїли росіяни, то зрозумів: самі не впораються — доведеться впрягатись. Я не міг інакше вчинити”, — пригадав він.

У червні 2025 року Олександр зазнав важкого поранення під час ближнього бою на Донеччині.

“Мені хлопці показали повідомлення російських сайтів про моє поранення, і я відчув злість. Лють! Я хотів тільки, щоб мене пошвидше “полагодили” і щоб я міг продовжувати свою боротьбу”, — розказав розвідник.

Нині Олександр Матвійчук проходить реабілітацію і працює над автобіографічною книгою “Три шоломи мого життя”.

“Поранення стало точкою, у якій довелося зупинитися й подивитися на прожите не очима гравця чи бійця, а очима людини, яка хоче зрозуміти свій шлях”, — пояснив він.

Детальніше про історію легенди хокею та воїна ГУР Олександра Матвійчука читайте й дивіться у відео:

Джерело: gur.gov.ua

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