Хто без світла: в Харківобленерго склали новий графік відключень на 5–11 грудня

Графік погодинних відключень на наступний тиждень, з 5 по 11 грудня, склали в Харківобленерго. Процес пошуку свого будинку в переліку вулиць спрощено.

Дізнатися, коли знову вимкнуть світло, можна на сайті «Харківобленерго», заповнивши спеціальну форму у розділі «Графік погодинних відключень» з точною адресою.

Щоб дізнатися, коли не буде світла, потрібно:

1. Відкрити форму на сайті «Харківобленерго».

2. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку.

3. Натиснути «Перевірити».

Результат перевірки з’явиться знизу.

Ця форма дійсна тільки для планових відключень. Про аварійні відключення дізнатися заздалегідь неможливо, зазначають енергетики.

Агентство Телевидения Новости