Хто буде відповідати за безпеку закладів освіти в Україні

Персональна відповідальність за організацію безпечних умов для здобувачів освіти та всіх працівників буде покладена на керівників закладів освіти.

Про це йдеться в рекомендаціях МОН України щодо особливостей організації нового 2022/23 навчального року.

«При організації освітнього процесу в очному або змішаному режимі слід забезпечити безумовне переривання освітнього процесу у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення», — йдеться в документі.

Окрім цього, учасники освітнього процесу повинні організовано прослідувати до споруд цивільного захисту та перебувати в них до завершення тривоги.

«Освітній процес може завершуватися в укритті, а після відбою тривоги учасники можуть повернутися до приміщення закладу освіти та продовжити процес навчання з урахуванням необхідного корегування», — підсумували в МОН.

Джерело: yaizakon.com.ua

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