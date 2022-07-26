Хто буде відповідати за безпеку закладів освіти в Україні
Персональна відповідальність за організацію безпечних умов для здобувачів освіти та всіх працівників буде покладена на керівників закладів освіти.
Про це йдеться в рекомендаціях МОН України щодо особливостей організації нового 2022/23 навчального року.
«При організації освітнього процесу в очному або змішаному режимі слід забезпечити безумовне переривання освітнього процесу у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення», — йдеться в документі.
Окрім цього, учасники освітнього процесу повинні організовано прослідувати до споруд цивільного захисту та перебувати в них до завершення тривоги.
«Освітній процес може завершуватися в укритті, а після відбою тривоги учасники можуть повернутися до приміщення закладу освіти та продовжити процес навчання з урахуванням необхідного корегування», — підсумували в МОН.
Джерело: yaizakon.com.ua