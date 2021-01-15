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Хто має право укладати контракт про проходження служби у військовому резерві

Хто має право укладати контракт про проходження служби у військовому резерві

Роз’яснення підготовлено в Головному управлінні персоналу (J1) Генерального штабу Збройних Сил України

Резервіст проходить службу у військовому резерві на підставі контракту про проходження служби у військовому резерві, який за визначеною формою від імені держави з ним укладає командир (начальник) військової частини (установи), який має право видавати накази по особовому складу.

Укласти контракт про проходження служби у військовому резерві можуть громадяни України віком від 18 років до досягнення граничного віку перебування в резерві (відповідно до отриманого військового звання), незалежно від статі, за винятком осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Для цього вони мають пройти професійно-психологічний відбір, за станом здоров’я бути придатними до служби у військовому резерві (або до військової служби) та відповідати встановленим вимогам її проходження.

Контракт, укладений в особливий період, не може бути припиненим або розірваним, а громадянин, який його уклав та який зарахований до військового оперативного резерву, продовжує службу у військовому резерві ЗС України на умовах, визначених законодавством, до завершення особливого періоду.

Із питань укладання контракту про проходження служби у військовому резерві можна звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – військовий комісаріат) або ж до командування відповідної військової частини.

Источник: gur.gov.ua

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