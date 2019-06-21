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Хто на Харківщині склав ЗНО на 200 балів

Хто на Харківщині склав ЗНО на 200 балів

Загалом у Харківській області 15 абітурієнтів отримали максимальні результати ЗНО.

За даними директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, з української мови і літератури 16 % учасників тестування не подолали поріг «склав/не склав», який становить цього року 23 бали. Найвищий результат — 200 балів — мають три учасники по Харківській області, один із них є випускником минулих років. Це випускники Харківського НВК № 8 та Чугуївського НВК № 5.

З математики поріг у 11 балів не подолали 18 % учасників оцінювання. Найвищий результат з цього предмета мають сім учасників, один із них є випускником минулих років. Це випускники Харківського університетського ліцею, Харківських НВК № 45, фізико-математичного ліцею № 27 (три результати по 200 балів), обласної спеціалізованої школи-інтернату «Обдарованість».

До речі, з 13 абітурієнтів по Україні, які отримали 200 балів з математики, семеро — харків'яни.

З фізики поріг у 11 балів не перейшли 15 % абітурієнтів. Жоден учасник по Харківській області не отримав найвищий результат.

З іноземних мов поріг у 19 балів не дався 13 % учасників ЗНО, найвищий бал отримав один абітурієнт — випускник Куп'янської гімназії № 3.

З біології поріг у 23 бали не подолали 9 %. Тут маємо чотири максимальні результати — їх отримали випускники харківських шкіл.

Цього року в Харківській області ЗНО склали понад 22 000 абітурієнтів.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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