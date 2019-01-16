Хтось шукає в Томосі відсутність автокефалії і те, що митрополія не є самостійністю. Не знайдете – Президент під час подячного молебню на Волині

Під час робочої поїздки до Волинської області Президент Петро Порошенко взяв участь в подячному молебні за отримання Томосу про автокефалію та утворення Православної Церкви України в Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.

Перед святковою літургією, яку відправив Святіший Філарет, відбулося урочисте внесення Томосу про автокефалію Православної Церкви України до собору.

Президент привітав усіх вірян Православної Церкви України зі святами та з отриманням Томосу про автокефалію. «333 роки українська церква була під московським ярмом. І Божою волею і благословенням зараз це московське ярмо з українського народу, православних і церкви знято. І про це засвідчує цей історичний документ», - наголосив Глава держави, додавши, що сьогодні віряни мають можливість побачити Томос на Волині. «У світі зараз є п'ятнадцять зірок як п'ятнадцять помісних церков. І серед цих зірок дуже яскрава зірка нашої церкви. Нарешті», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави подякував Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію, предстоятелям і владикам українських церков, усім вірянам, хто молився і вірив в Україну.

«Зараз когось «корчить», хтось дуже не задоволений тим, що ми маємо Томос. Комусь не подобаються наші подячні молитви, коли ми дякуємо Господу за це. Хтось шукає в цьому Томосі відсутність автокефалії. Не знайдете! І не слухайте ваших інструкцій з Москви, вони точно до добра не доведуть. І шукають, що митрополія це не є самостійність. Не правда. Моя порада – сходіть до Православної Церкви України, покайтеся, сходіть на сповідь, причастіться. Воно точно попустить. І буде легше вам», - наголосив Президент.

«Якщо вам дійсно щось не так, коли ви ходите до церкви, де службу Божу починають з молитви за Кирила і вам важко, то не ходіть туди. Якщо в цій церкві моляться за російську владу і військо, які вбивають українців, то прийміть для себе рішення», - додав Глава держави. Водночас він наголосив, що в Україні має бути відокремлена церква від держави, особливо від іноземної країни, «коли з-за кордону церква отримує інструкції і створює п’яту колону».

Президент наголосив, що нині відбувається процес державотворення і Церква є духовним фундаментом незалежності Української держави. За його словами, на Волині вже 8 парафій Московського патріархату оголосили своє рішення про перехід до Православної Церкви України. «Після Томосу процес створення церкви лише починається, це лише можливості, і попереду ще багато роботи, як сказав Його Святість, щоб ми в Україні мали єдину православну церкву. І щоб українець, коли заходить до храму Божого не питав, який це Патріархат, щоб ніхто не мав права «указуючим перстом» закривати двері храму перед українцем, який йде до Бога. І саме в цьому головна наша перемога. І саме тому так непокоїться Москва, бо відроджується наша з вами нація», - наголосив Петро Порошенко.

У свою чергу, Святійший Філарет подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за рішення про Томос про автокефалію, а також за зусилля Президента України на цьому шляху. «Багато було моментів, коли ми ніби заходили в глухий кут, але завдяки мудрості і наполегливості Президента ми вийшли з «кризи», - розповів він.

«Ми обов’язково об’єднаємось. Іншого шляху в українців нема. Сьогодні йде війна на сході, і тому ті брати наші, які не хочуть поки що об’єднуватись з нами, сподіваються на силу Москви, але Москва втратить свою силу і перемога буде наша українська разом з усім цивілізованим світом… а головне, з нами Бог», - підкреслив Святійший Філарет.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»