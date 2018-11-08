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«ХТС» обещает за два дня дать тепло во все жилые дома Харькова

«ХТС» обещает за два дня дать тепло во все жилые дома ХарьковаК 18.00 7 ноября в Харькове включили отопление ещё в 68 жилых домах, озвучили в пресс-службе Харьковского горсовета данные КП «Харьковские тепловые сети». Из них 32 — в Киевском районе, 36 — в Шевченковском.

На тот момент в этих двух районах без отопления оставались 66 домов.

В «ХТС» пообещали, что 8 ноября отправят дополнительные ремонтные бригады на места аварий на теплосетях, и в течение двух дней отопление включат во всех жилых домах города.

В этом году в Харькове по распоряжению мэра отопительный сезон стартовал 15 октября. Традиционно вначале отопление включали в школах, детсадах и больницах, затем — в жилых домах. Все дома в разных районах города разбили на пять очередей.

16 октября гендиректор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев говорил, что жилые дома начнут подключать в течение нескольких дней, и процесс займёт порядка двух недель.

17 октября на сессии горсовета «Харьковским теплосетям» выделили 70 миллионов гривен, чтобы «своевременно и качественно» начать отопительный сезон в городе.

30 октября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов КП «Харьковские тепловые сети» на отопление и горячую воду.

6 ноября городской голова Геннадий Кернес поручил подать тепло во все жилые дома Харькова до конца рабочей недели.

К утру 7 ноября без отопления оставались порядка 200 домов. Коммунальщики объясняли, что самая сложная ситуация — в Киевском и Шевченковском районах, которые снабжает теплом частная ТЭЦ-5, ещё не вышедшая на полную мощность.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: ЖКХ, тепло

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