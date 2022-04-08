Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:20
Просмотров: 232

Ху*ло начал искать виновных в разгроме орков в Украине

Ху*ло начал искать виновных в разгроме орков в Украине

Бывший руководитель 5-й службы ФСБ Сергей Беседа, который, по неофициальным данным, был отправлен под домашний арест вскоре после российского вторжения в Украину, переведен в СИЗО "Лефортово".

По данным журналистов, именно он отвечал за предоставление пути информации о политических событиях в Украине накануне вторжения, также являлся куратором армии так называемой «ДНР».

Беседа обвиняется в хищении средств, выделенных на подрывную и агентурную работу в Украине, а также в предоставлении заведомо ложной информации о политической ситуации в Украине.

Похоже, Ху*ло начал искать виновных в разгроме орков в Украине.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 08.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:40    85
Правильная "формула Штайнмаєра" выглядит так
Сегодня 18:35    93
Ціни на продукти рекордно зростають в усьому світі через війну в Україні – FAO
Сегодня 18:25    77
Каждый раз, когда вы говорите о «великом русском...»
Сегодня 18:06    118
Важливо називати росіян росіянами, а путіна – путіним
Сегодня 17:56    137
Річна інфляція в Україні прискорилася до 13,7%
Сегодня 17:12    96
Пентагон опубликовал количество поставок в Украину с начала войны с РФ
Сегодня 16:54    118
Російські військові влаштували катівню у селі на Ізюмщині
Сегодня 14:30    246
Зеленский сегодня выступил с обращением к правительству Финляндии
Сегодня 14:20    182
Российская пропаганда открещивается бездарными фейками от удара по Краматорску
Сегодня 12:53    297
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 