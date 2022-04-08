Ху*ло начал искать виновных в разгроме орков в Украине

Бывший руководитель 5-й службы ФСБ Сергей Беседа, который, по неофициальным данным, был отправлен под домашний арест вскоре после российского вторжения в Украину, переведен в СИЗО "Лефортово".

По данным журналистов, именно он отвечал за предоставление пути информации о политических событиях в Украине накануне вторжения, также являлся куратором армии так называемой «ДНР».

Беседа обвиняется в хищении средств, выделенных на подрывную и агентурную работу в Украине, а также в предоставлении заведомо ложной информации о политической ситуации в Украине.

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Источник: telegram

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