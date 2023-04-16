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И этот туда же: президент Бразилии призвал США прекратить «поощрять» войну в Украине
«Соединенным Штатам необходимо прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире», - заявил Лула в Пекине по завершении визита, где он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.
К слову, ни Бразилия, ни Китай не ввели санкции против России. Таким образом они «стремятся позиционировать себя как посредники для достижения мира», отмечают журналисты.
Джерело: https://t.me/u_now/93457